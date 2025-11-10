Babnet   Latest update 06:34 Tunis

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

Publié le Lundi 10 Novembre 2025
      
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

انتهى في الولايات المتحدة الأمريكية أطول إغلاق حكومي في تاريخها حيث صوت 8 ديمقراطيين لصالح دعم الاتفاق الذي يُموّل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية بالكامل حتى سبتمبر المقبل، ولكنه لا يُمدّد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير".



ومساء أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 جانفي.

وقال ترامب في تصريحات له: "نقترب جدا من نهاية الإغلاق، وستعرفون ذلك قريبا جدا". وأضاف: "لن نقدم أي أموال إضافية للمهاجرين غير القانونيين، ولن نسمح لهم بالدخول إلى بلادنا".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن التصويت الاختباري الذي جرى سيُعد مؤشرا حاسما على قدرة الحزبين على التوافق، رغم الخلافات العميقة، وربما يُمهد الطريق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.


الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
