الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار

قدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من ميزانية الدولة لسنة 2026، دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بـ 6304.8 مليون دينار، مع تعهّد بزيادة قدرها 309 ملايين دينار بنسبة تطور تبلغ 5 مقارنة بميزانية سنة 2025.



توزيع النفقات





توزعت نفقات مهمة الداخلية، وفق ما عرضه ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة تحت قبة البرلمان بقصر باردو، كما يلي:





* نفقات التأجير: 4160.8 مليون دينار

* نفقات التسيير: 374.925 مليون دينار

* نفقات التدخلات: 1323.725 مليون دينار

* نفقات الاستثمار: 380.350 مليون دينار



البرامج الخمسة ومخصصاتها

وفق التقرير المشترك، ستتوزع نفقات مهمة الداخلية على خمسة برامج:



* برنامج الأمن الوطني: 2459.316 مليون دينار

* برنامج الحرس الوطني: 1664.455 مليون دينار

* برنامج الحماية المدنية: 373.650 مليون دينار

* برنامج الشؤون المحلية: 1132.065 مليون دينار

* برنامج القيادة والمساندة: 610.314 مليون دينار



الاستثمار والجاهزية

شهدت الميزانية المقترحة ارتفاعاً في الاعتمادات المخصصة للاستثمار بنسبة 57 مقارنة بسنة 2025، وسيتم توجيهها لاقتناء وسائل نقل وتجهيزات خاصة لفائدة برنامجي الأمن والحرس الوطنيين، وبرنامج القيادة والمساندة، إلى جانب بناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس الوطنيين وتطوير منظومة العمل في الشرطة الفنية والعلمية.



الموارد البشرية

تتضمن الميزانية برمجة 2900 انتداب جديد خلال سنة 2026 لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي، موزعة كالتالي:



* 1000 خطة للأمن الوطني

* 1500 خطة للحرس الوطني

* 400 خطة للحماية المدنية



المحاور الاستراتيجية

سترتكز جهود مهمة الداخلية في السنة المقبلة على أربعة محاور استراتيجية:



1. الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة.

2. الحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيراتها.

3. دعم الجماعات المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

4. تحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير جاهزية الأجهزة الأمنية.

