شركة السنيت تعرض بداية من الاربعاء 12 نوفمبر شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في منطقة سيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a5d33f340396.12940151_hoepgjiknmqfl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025
      
-أعلنت الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية (سنيت)عن شروعها بداية من يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري في عملية بيعها لعدد من الشقق من الصنف الاجتماعي بإقامة ابن خلدون 1 بمنطقة سيدي حسين السيجومي

وأفادت الشركة (عمومية) في بلاغ لها، أنه يمكن اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض (فوبرولوس)



وتتوزع الشقق المعروضة للبيع في منطقة سيدي حسين السيجومي (الضاحية الغربية للعاصمة)، على شقق متكونة من غرفة وقاعة استقبال على مساحة 58 متر مربع بسعر بداية من 116 ألف دينار وشقق متالفة من غرفتين وقاعة على مساحة 73 متر مربع بثمن بداية من 168.1 ألف دينار وشقق تتضمن ثلاث غرف وقاعة استقبال على مساحة 95 متر مربعا بسعر انطلاقا من 214.1 ألف دينار.

وأشارت السنيت، الى أن مصالحها التجارية، تشرع بداية من اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في تنظيم زيارات ميدانية للراغبين في الاقتناء للاطلاع على الإقامة والشقق المعروضة للبيع.


*.*.*