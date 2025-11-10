Babnet   Latest update 14:21 Tunis

سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف

Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 13:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
بلغت نسبة تقدم موسم البذر بولاية سليانة منذ انطلاق الموسم، والى غاية أواخر الأسبوع المنقضي، ما يقارب 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الاعلاف و20 بالمائة في البقول، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز 
وبين عزوز في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه وقع تزويد الجهة بنسبة 59 بالمائة من البذور الممتازة، أي ما يعادل 39 ألف قنطار من مجموع 65 ألفا و300 قنطار مخصصة للجهة، موزعة إلى 30 ألفا و200 قنطار من القمح الصلب، و60 ألفا و40 قنطارا من القمح اللين، وألف و950  قنطارا من الشعير.
وأشار إلى انه تم وضع 5 ألاف و549 قنطارا من بذور الشعير العادية من مجموع 25 ألف قنطار، ووضع قرابة 20 ألف قنطار من مادة السوبر 45 و 24 ألف قنطار من مادة د.أ.ب، في ما يتعلق بالاسمدة الفسفاطية.

يذكر أن المساحات المبرمجة لموسم البذر الحالي بلغت مايقارب 155 ألفا و500 هكتار من الحبوب، موزعة إلى 80 ألف هكتار قمح صلب و70 ألف هكتار شعير و5 آلاف هكتار قمح لين و500 هكتار تريتكار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318208


*.*.*