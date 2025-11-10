Babnet   Latest update 10:21 Tunis

أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911af8f0f4669.39157668_ehmgkofqnlipj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 10:21 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أثار أستاذ تونسي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو على فايسبوك يدعو فيه تلاميذه إلى كسب العلم باعتباره الوسيلة الأساسية للتقدم في الحياة واكتساب تقدير واحترام المجتمع.

وشدد الأستاذ على أن الشهادة تمثل رمز التفوق وتفتح العديد من الأبواب في المستقبل.



وفي مداخلة له على إذاعة الديوان أف أم، أوضح الأستاذ نبيل النفزاوي أنه أراد منح التلاميذ دفعة معنوية قوية للتقدم في حياتهم، مؤكداً إيمانه بأن التعليم هو أساس المصعد الاجتماعي رغم كل الشكوك والتحديات.
وأكد النفزاوي أن علاقته المتميزة بتلاميذه نابعة من الحوار والتفاعل المستمر، مما يعكس اهتمامه بتكوين جيل واعٍ ومثابر.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318207


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-16
23°-14
25°-15
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*