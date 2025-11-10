أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911af8f0f4669.39157668_ehmgkofqnlipj.jpg width=100 align=left border=0>

أثار أستاذ تونسي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو على فايسبوك يدعو فيه تلاميذه إلى كسب العلم باعتباره الوسيلة الأساسية للتقدم في الحياة واكتساب تقدير واحترام المجتمع.



وشدد الأستاذ على أن الشهادة تمثل رمز التفوق وتفتح العديد من الأبواب في المستقبل.









وفي مداخلة له على إذاعة الديوان أف أم، أوضح الأستاذ نبيل النفزاوي أنه أراد منح التلاميذ دفعة معنوية قوية للتقدم في حياتهم، مؤكداً إيمانه بأن التعليم هو أساس المصعد الاجتماعي رغم كل الشكوك والتحديات.

وأكد النفزاوي أن علاقته المتميزة بتلاميذه نابعة من الحوار والتفاعل المستمر، مما يعكس اهتمامه بتكوين جيل واعٍ ومثابر.



