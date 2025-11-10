Babnet   Latest update 15:06 Tunis

الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): باديس بن صالح حكما لمواجهة الملعب القابسي وجمعية اريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 14:30
      
عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكم باديس بن صالح لادارة المباراة المؤجلة بين الملعب القابسي وجمعية اريانة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسيكون بن صالح مرفوقا خلال هذه المباراة التي ستقام بملعب قابس المعشب يوم الاربعاء 12 نوفمبر الجاري بكل من نجم الدين حليلة (حكم مساعد اول) ومنتصر مبارك (حكم مساعد ثان) الى جانب بدر الدين العلوي (حكم رابع).

وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت في وقت سابق تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم الاحد 19 اكتوبر الفارط.

ويحتل الملعب القابسي المرتبة الرابعة برصيد 12 نقطة في حين تتمركز جمعية اريانة في المرتبة الثامنة برصيد 11 نقطة الى حدود الجولة الثامنة.


