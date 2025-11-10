الدورة لأولى من "هاكثون ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطالبي" من 14 الى 16 نوفمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>

تنتظم أيام 14 و15 و16 نوفمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس، الدورة لأولى من التظاهرة الثقافية "هاكثون ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطالبي" Hackath’OOUN – Etudiants حول موضوع "ريادة الأعمال وبعث المؤسسات المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وستجمع هذه التظاهرة طلبة من المؤسسات الجامعية التابعة لولايات الشمال (تونس المنار، تونس، منوبة، قرطاج، جندوبة، الزيتونة والجامعة الافتراضية)، لفسح المجال أمامهم لخوض مغامرة ثرية بالتجارب والمعارف، في أجواء تنافسية، لرفع تحدي تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتحويل إلى مشاريع ملموسة.









كما تتيح هذه الدورة المجال لاختبار قدرات الطلبة والتشجيع على العمل والذكاء الجماعي، ودعم الانفتاح على أفكار مجددة وترسيخ ثقافة المبادرة.



ويتضمّن برنامج الهاكاثون الملتئم ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للشمال بالتعاون مع قطب الطالب المبادر بجامعة منوبة، وبإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقرات متنوعة، تجمع بين المحاضرات، والتكوين، والمسابقات والتتويج، بمرافقة ومساعدة مستمرة من أساتذة جامعيين مختصين في المجال.



يشار إلى أن لجنة تحكيم الهاكثون تولت ضبط قائمة الطلبة أصحاب المشاريع التي تم اختيارها مبدئيا للمشاركة في هذه الدورة، في إطار فرق عمل، على أن يتولى كل فريق في نهاية الهاكثون تقديم فكرة مشروعه أمام لجنة التحكيم التي تقوم باختيار الفريق أو الفرق المتوجة بصفة نهائية، للفوز بالجوائز.