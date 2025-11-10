مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912034302f355.96498665_qikoegmfjlhpn.jpg width=100 align=left border=0>

تحصلت الفنانة التونسية كافية الراجحي على جائزة البحث العلمي "أبو الحسن سلام" التي تُمنح ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي ستُقام دورته العاشرة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بشرم الشيخ- مصر، بمشاركة عملين مسرحيين تونسيين وحضور ثلة من الفنانين التونسيين.

ويأتي هذا التتويج ثمرة لبحث يحمل عنوان "من الطقس إلى الدراما: دراسة في أثر الطقوس على المشهد المسرحي"، أنجزته الفنانة التشكيلية والباحثة في الفنون الجميلة، كافية الراجحي، خلال الفترة الممتدة بين جويلية وسبتمبر من السنة الحالية ويكشف عن أهمية "الجذور الطقسية للدراما والمسرح، كما يسلّط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الطقس الجماعي في تشكيل الفعل المسرحي المعاصر، سواء كان من خلال الجسد والحركة والإيقاع، أو عبر الرموز الطقسية التي تعبّر عن المعاني الروحية والاجتماعية"، وذلك حسب ما صرحت به الراجحي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبينت كافية الراجحي في تصريحها ل"وات"، أنها سعت من خلال هذا البحث المُتوج، إلى إبراز العلاقة الجدلية بين الأداء الطقسي التقليدي والمسرح التجريبي المعاصر، حيث يصبح المتلقي شريكًا في الفعل الفني، لا مجرد متفرج. وسيتم تتويج هذه الفنانة التونسية بالجائزة خلال فعاليات المهرجان.





وستشهد مسابقات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشاركة عشرين عملا من بينها عملين تونسيين وهما مسرحية "حماة الأرض" للمخرج محمد ضياء المنصوري ضمن مسابقة مسرح الطفل والنشء التي تضم 4 أعمال من تونس والجزائر ومصر وروسيا، ومسرحية "ماسح الأحذية" لحافظ خليفة، من إنتاج تونسي قطري، ضمن مسابقة المونودراما، وفضلا عن المسرحية التونسية تتنافس ضمن هذه المُسابقة ستة أعمال من مصر والسعودية والكويت والإمارات وإيطاليا و كوريا الجنوبية.



أما بقية مسابقات الدورة، وهي مسابقة العروض الكبرى (بمشاركة 5 أعمال) ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية (4 أعمال متنافسة)، فستُسجل مشاركة أعمال مسرحية من عديد الدول من بينها الأردن وإسبانيا و بولندا وأرمينيا.

وستُسجل هذه الدورة، التي تحمل اسم الفنانة المصرية إلهام شاهين تكريما لمسارها الفني الحافل، حضورا تونسيا على مستوى برمجتها الثقافية وذلك من خلال تأمين المخرجة التونسية جيهان إسماعيل لماستر كلاس حول "مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي".

كما تحضر المخرجة التونسية خديجة البكوش ضمن لجنة تحكيم مسابقة المونودراما التي ترأسها الفنانة المصرية صابرين، بمُشاركة المخرج ماجد العوفي من سلطنة عمان. وستشهد مسابقات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشاركة عشرين عملا من بينها عملين تونسيين وهما مسرحية "حماة الأرض" للمخرج محمد ضياء المنصوري ضمن مسابقة مسرح الطفل والنشء التي تضم 4 أعمال من تونس والجزائر ومصر وروسيا، ومسرحية "ماسح الأحذية" لحافظ خليفة، من إنتاج تونسي قطري، ضمن مسابقة المونودراما، وفضلا عن المسرحية التونسية تتنافس ضمن هذه المُسابقة ستة أعمال من مصر والسعودية والكويت والإمارات وإيطاليا و كوريا الجنوبية.أما بقية مسابقات الدورة، وهي مسابقة العروض الكبرى (بمشاركة 5 أعمال) ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية (4 أعمال متنافسة)، فستُسجل مشاركة أعمال مسرحية من عديد الدول من بينها الأردن وإسبانيا و بولندا وأرمينيا.وستُسجل هذه الدورة، التي تحمل اسم الفنانة المصرية إلهام شاهين تكريما لمسارها الفني الحافل، حضورا تونسيا على مستوى برمجتها الثقافية وذلك من خلال تأمين المخرجة التونسية جيهان إسماعيل لماستر كلاس حول "مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي".كما تحضر المخرجة التونسية خديجة البكوش ضمن لجنة تحكيم مسابقة المونودراما التي ترأسها الفنانة المصرية صابرين، بمُشاركة المخرج ماجد العوفي من سلطنة عمان.