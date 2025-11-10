القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي "مامو لايف" تحلّ الخميس 13 نوفمبر الجاري بنفزة (ولاية باجة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/onft.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اليوم الاثنين، عن تنظيم القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي "مامو لايف"، يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري بمركز الصحة الأساسية بنفزة المدينة (ولاية باجة).



ودعا الديوان، في بلاغ له، "جميع نساء ولاية باجة واللاتي فوّتن أكتوبر الوردي"، إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها هذه القافلة في مجال الفحص والعيادات الطبية وحصص التوعية والتثقيف بخصوص سرطان الثدي.









يشار إلى أن قافلة "مامو لايف" تنتظم ببادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بباجة.



