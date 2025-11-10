الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس

أكد الترجي الرياضي تعرض مهاجمه الجزائري يوسف البلايلي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي والغضروف الهلالي خلال المباراة امام النادي الافريقي (صفر-صفر) امس الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وأضاف فريق باب سويقة في بلاغ نشره على صفحته الرسمية اليوم الاثنين ان البلايلي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة دون الكشف عن مدة غيابه عن الميادين.

وكان البلايلي تعرض للاصابة في الدقيقة الثانية بعد لعبة مشتركة مع متوسط ميدان النادي الافريقي معتز الزمزمي مما حتم مغادرته الميدان في الدقيقة 23 وتعويضه بالايفواري عبد الرحمان كوناتي.ومن جهة اخرى، اعلن الترجي الرياضي ان الكشوفات بالاشعة التي خضع لها لاعب الوسط البرازيلي يان ساس اكدت تعرضه خلال مقابلة دربي العاصمة الى شد عضلي يستوجب راحة باسبوعين.واشار المصدر ذاته الى ان يان ساس سيخضع بعد استكمال فترة الراحة لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته الى التدريبات.يذكر ان يان ساس تعرض للاصابة في الدقيقة 17 دون أي احتكاك مع أحد لاعبي الفريق المنافس.