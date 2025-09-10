Babnet   Latest update 21:42 Tunis

اغتيال ناشط أمريكي مؤيد لترامب خلال إلقائه خطابا أمام عدسات الكاميرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1e390b0c1c9.92452107_jhqpmifgeolkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 21:42
      
اغتيل الناشط اليميني تشارلي كيرك المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابا في حرم جامعة يوتا بطلق ناري في رقبته.

وأُلقي القبض على القناص الذي أطلق النار على كيرك.



وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن المكتب يراقب عن كثب حادثة إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعية أيضا مشاهد لكيرك، قبل لحظات من اغتياله.

وأسس كيرك في عام 2012 منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" (TPUSA)، ويشغل كيرك منصب المدير التنفيذي فيها. تعمل المنظمة على تعزيز القيم المحافظة في المدارس والكليات والجامعات، ومحاربة "الأجندة اليسارية".

"مقطع فيديو حساس لا يناسب البعض"



