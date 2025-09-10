اغتيال ناشط أمريكي مؤيد لترامب خلال إلقائه خطابا أمام عدسات الكاميرات
اغتيل الناشط اليميني تشارلي كيرك المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابا في حرم جامعة يوتا بطلق ناري في رقبته.
وأُلقي القبض على القناص الذي أطلق النار على كيرك.
وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن المكتب يراقب عن كثب حادثة إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعية أيضا مشاهد لكيرك، قبل لحظات من اغتياله.
وأسس كيرك في عام 2012 منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" (TPUSA)، ويشغل كيرك منصب المدير التنفيذي فيها. تعمل المنظمة على تعزيز القيم المحافظة في المدارس والكليات والجامعات، ومحاربة "الأجندة اليسارية".
"مقطع فيديو حساس لا يناسب البعض"
: "مقطع حساس لا يناسب البعض"— MOATH | معاذ (@M0ATH) September 10, 2025
قبل قليل كان هناك محاولة اغتيال للناشط السياسي وداعم ترامب "تشارلي كيرك" اثناء القاء كلمه له في احد الجامعات حيث اطلق عليه رصاصة في الرقبة من مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكانه، ونقل للمستشفى في حالة حرجة!!!
تفاصيل اكثر تحت
pic.twitter.com/nK3YsT6VBu
