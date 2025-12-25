Babnet   Latest update 08:22 Tunis

كيم يحذر من مخاطر خطة سيئول للغواصات النووية ويشرف على اختبار صاروخ جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694cd0f1ea3b53.57970777_gneomhqlpfikj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 06:08 قراءة: 1 د, 26 ث
      
اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدا للأمن القومي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8,700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.




وقال كيم إن خطة سيئول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستزيد من عدم الاستقرار في منطقة شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن كوريا الشمالية تعتبرها عملا هجوميا ينتهك بشدة أمنها وسيادتها البحرية.


وأضاف أنها تمثل تهديدا لأمن كوريا الشمالية يجب التصدي له، وأكد مجددا أن بيونغ يانغ ستحافظ على سياستها الأمنية الوطنية ومبدأ ردع العدو.

وقال: "من الضروري أن يفهم العدو بلا شك أنه سيضطر بالتأكيد إلى دفع ثمن باهظ عندما ينتهك أمن السيادة الاستراتيجية لكوريا الشمالية، وأنه سيواجه هجوما انتقاميا لا يرحم إذا حاول اختيار الخيار العسكري".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية ستواصل إظهار هذه القدرات، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار "الممارسة المسؤولة للردع الحقيقي للحرب النووية وأنه درع موثوق به للدفاع عن السيادة.

وقال إن القوات النووية للبلاد تهدف إلى ضمان البيئة السلمية والأمن المطلق لها بشكل دائم، واصفا الغواصة النووية الجديدة لبيونغ يانغ بأنها "تغيير تاريخي حاسم في مستوى الردع الحربي".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أيضا بأن كيم أشرف على اختبار إطلاق صواريخ جديدة قيد التطوير مضادة للطائرات طويلة المدى في البحر الشرقي.

وأوضحت أن إدارة الصواريخ أجرت اختبار إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات طويلة المدى عالية الارتفاع من النوع الجديد في اليوم السابق لتقييم خصائصها التكتيكية والتقنية لأول مرة.

وحسب الوكالة، فإن "الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت بدقة الأهداف الوهمية على ارتفاع 200 كيلومتر"، وأن الاختبار "جزء من الأنشطة الروتينية" لإدارة الصواريخ ومعاهد أبحاث الأسلحة الأخرى بهدف التحسين التقني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320813

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
19°-11
17°-10
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026