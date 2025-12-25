كيم يحذر من مخاطر خطة سيئول للغواصات النووية ويشرف على اختبار صاروخ جديد

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وتشكل تهديدا للأمن القومي لكوريا الشمالية.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8,700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.



وقال كيم إن خطة سيئول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستزيد من عدم الاستقرار في منطقة شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن كوريا الشمالية تعتبرها عملا هجوميا ينتهك بشدة أمنها وسيادتها البحرية.وأضاف أنها تمثل تهديدا لأمن كوريا الشمالية يجب التصدي له، وأكد مجددا أن بيونغ يانغ ستحافظ على سياستها الأمنية الوطنية ومبدأ ردع العدو.وقال: "من الضروري أن يفهم العدو بلا شك أنه سيضطر بالتأكيد إلى دفع ثمن باهظ عندما ينتهك أمن السيادة الاستراتيجية لكوريا الشمالية، وأنه سيواجه هجوما انتقاميا لا يرحم إذا حاول اختيار الخيار العسكري".وأشار إلى أن كوريا الشمالية ستواصل إظهار هذه القدرات، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار "الممارسة المسؤولة للردع الحقيقي للحرب النووية وأنه درع موثوق به للدفاع عن السيادة.وقال إن القوات النووية للبلاد تهدف إلى ضمان البيئة السلمية والأمن المطلق لها بشكل دائم، واصفا الغواصة النووية الجديدة لبيونغ يانغ بأنها "تغيير تاريخي حاسم في مستوى الردع الحربي".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أيضا بأن كيم أشرف على اختبار إطلاق صواريخ جديدة قيد التطوير مضادة للطائرات طويلة المدى في البحر الشرقي.وأوضحت أن إدارة الصواريخ أجرت اختبار إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات طويلة المدى عالية الارتفاع من النوع الجديد في اليوم السابق لتقييم خصائصها التكتيكية والتقنية لأول مرة.وحسب الوكالة، فإن "الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت بدقة الأهداف الوهمية على ارتفاع 200 كيلومتر"، وأن الاختبار "جزء من الأنشطة الروتينية" لإدارة الصواريخ ومعاهد أبحاث الأسلحة الأخرى بهدف التحسين التقني.