ترامب تحت إجراءات حماية مكثفة ومن خلف ألواح الزجاج المقاوم للرصاص

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمسا أثناء مباراة كرة قدم في نيويورك على منصة كبار الحضور خلف زجاج مضاد للرصاص، بعد اغتيال أحد أبرز مؤيديه الناشط تشارلي كيرك.



انتشر عبر وسائل الإعلام مقطع فيدية لترامب وهو متحمس بين الجمهور المشجع خلال مباراة بكرة القدم في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فرقة حماية الرئيس عزّزت الإجراءات الأمنية بعد الحوادث الأخيرة.



جدير بالذكر أن ترامب صرح في أعقاب اغتيال كيرك أنه غير قلق بشأن سلامته الشخصية.وذكرت مواقع إخبارية أمريكية أن الرئيس ترامب حضر مباراة فريق "نيويورك يانكيز" مساء الخميس، حيث لاقى ردود فعل مختلطة أثناء تكريمه للذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر.وقبل بدء المباراة، وصل ترامب إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق المحلي، وصافح اللاعبين وأعضاء الطاقم، وتحدث عن علاقته الوثيقة على مدى سنوات مع المُؤسس السابق والمالك الطويل الأمد للفريق، جورج شتاينبرينر.وقد تم تركيب زجاج واق من الرصاص خارج كرفان الصف العلوي التابع لعائلة شتاينبرينر — المالكة لليانكيز — والذي يقع على جانب القاعدة الثالثة فوق ملعب فريق ديترويت تايغرز الضيف. جلس ترامب بجانب رئيس الفريق راندي ليفين، وتبادل معه الحديث طوال المباراة.وخلال عزف النشيد الوطني، ظهر ترامب على الشاشة العملاقة في الملعب، فاستقبله بعض الحاضرين بالتصفيق، بينما أطلق آخرون الصفير.وفي الجولة الثانية من المباراة، أُعلن عن حضور ترامب، وعرضت صورته على الشاشة الكبرى لفترة طويلة، بينما كان يُعزف نشيد "هيل تو ذا تشيف". ابتسم ترامب ولوح بقبضته مرارا. وبدا الصفير أولا، لكن كثيرا من الحاضرين انضموا إلى التصفيق.أعاد حضور ترامب إلى الأذهان زيارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش التي قام بها قبل 24 عاما، حين إلقاء كرة الافتتاح الرمزية خلال نهائي بطولة العالم لعام 2001 بين اليانكيز وفريق أريزونا دايموند باكس — وهي اللحظة التي أصبحت رمزا للصمود الوطني بعد هجمات سبتمبر التي وقعت قبل أسابيع قليلة فقط.المصدر: وسائل إعلام أمريكية