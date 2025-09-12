غسان الهنشيري ينفي شراء سفن "غير صالحة" ويؤكد: الخلاف مع الأوروبيين حول طاقة الاستيعاب فقط
نفى غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، ما تم تداوله بخصوص اقتناء سفن بـ"أسعار باهظة وغير صالحة للإبحار"، مؤكدا أنّ الجهات التي تروّج لهذه المزاعم هي نفسها التي روّجت سابقا شائعات مشابهة حول قافلة الصمود البرية.
وأوضح الهنشيري، في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ الخلاف القائم مع الشركاء الأوروبيين في الأسطول لا يتعلق بصلوحية السفن، بل بطاقة استيعابها، مضيفا أنّ الاستعدادات متواصلة لإنجاح الرحلة البحرية التضامنية.
وكان الناشط رياض جراد قد نشر تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، أشار فيها إلى أنّ القائمين على القافلة اشتروا قوارب بمبالغ كبيرة لكنها لا تصلح للإبحار، معتبرا أنّ ذلك كان وراء الخلاف مع بعض الأطراف الأوروبية المشاركة.
وفي الأثناء، شهد الميناء الترفيهي "كاب 3000" ببنزرت عشية الخميس توافد عدد كبير من الأهالي والمتضامنين الذين جاؤوا للتشجيع ومساندة المشاركين في الأسطول. وقد بلغ عدد السفن الراسية في الميناء 10 سفن، في انتظار التحاق بقية السفن التابعة للأسطول البالغ عددها 20 سفينة قادمة من ميناء سيدي بوسعيد.
كما أكّد عضو لجنة تنظيم وتسيير الأسطول، خالد بوجمعة، في تصريح سابق، أنّ اللجنة أعدّت كل الترتيبات اللازمة لحسن استقبال المشاركين وتأمين ظروف إقامتهم قبل استئناف الرحلة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت الهيئة التنظيمية لأسطول الصمود المغاربي أنّ السفن التي غادرت ميناء سيدي بوسعيد نحو بنزرت ستبقى في المياه التونسية إلى حين مرور العاصفة، على أن يُستأنف الإبحار باتجاه غزة في أقرب الآجال.
