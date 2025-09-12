غسان الهنشيري ينفي شراء سفن "غير صالحة" ويؤكد: الخلاف مع الأوروبيين حول طاقة الاستيعاب فقط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3d99361f267.58945352_mklgfijhpqneo.jpg width=100 align=left border=0>

نفى غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، ما تم تداوله بخصوص اقتناء سفن بـ"أسعار باهظة وغير صالحة للإبحار"، مؤكدا أنّ الجهات التي تروّج لهذه المزاعم هي نفسها التي روّجت سابقا شائعات مشابهة حول قافلة الصمود البرية.



وأوضح الهنشيري، في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ الخلاف القائم مع الشركاء الأوروبيين في الأسطول لا يتعلق بصلوحية السفن، بل بطاقة استيعابها، مضيفا أنّ الاستعدادات متواصلة لإنجاح الرحلة البحرية التضامنية.

