Babnet   Latest update 09:34 Tunis

غسان الهنشيري ينفي شراء سفن "غير صالحة" ويؤكد: الخلاف مع الأوروبيين حول طاقة الاستيعاب فقط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3d99361f267.58945352_mklgfijhpqneo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 09:02 قراءة: 1 د, 16 ث
      
نفى غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، ما تم تداوله بخصوص اقتناء سفن بـ"أسعار باهظة وغير صالحة للإبحار"، مؤكدا أنّ الجهات التي تروّج لهذه المزاعم هي نفسها التي روّجت سابقا شائعات مشابهة حول قافلة الصمود البرية.

وأوضح الهنشيري، في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ الخلاف القائم مع الشركاء الأوروبيين في الأسطول لا يتعلق بصلوحية السفن، بل بطاقة استيعابها، مضيفا أنّ الاستعدادات متواصلة لإنجاح الرحلة البحرية التضامنية.



وكان الناشط رياض جراد قد نشر تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، أشار فيها إلى أنّ القائمين على القافلة اشتروا قوارب بمبالغ كبيرة لكنها لا تصلح للإبحار، معتبرا أنّ ذلك كان وراء الخلاف مع بعض الأطراف الأوروبية المشاركة.

وفي الأثناء، شهد الميناء الترفيهي "كاب 3000" ببنزرت عشية الخميس توافد عدد كبير من الأهالي والمتضامنين الذين جاؤوا للتشجيع ومساندة المشاركين في الأسطول. وقد بلغ عدد السفن الراسية في الميناء 10 سفن، في انتظار التحاق بقية السفن التابعة للأسطول البالغ عددها 20 سفينة قادمة من ميناء سيدي بوسعيد.

كما أكّد عضو لجنة تنظيم وتسيير الأسطول، خالد بوجمعة، في تصريح سابق، أنّ اللجنة أعدّت كل الترتيبات اللازمة لحسن استقبال المشاركين وتأمين ظروف إقامتهم قبل استئناف الرحلة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت الهيئة التنظيمية لأسطول الصمود المغاربي أنّ السفن التي غادرت ميناء سيدي بوسعيد نحو بنزرت ستبقى في المياه التونسية إلى حين مرور العاصفة، على أن يُستأنف الإبحار باتجاه غزة في أقرب الآجال.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314703


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    