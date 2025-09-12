Babnet   Latest update 18:37 Tunis

22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. ما هي؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "إعلان نيويورك" الرامي إلى إحياء مسار حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس بوضوح، وذلك بأغلبية 142 صوتا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة.

الإعلان، المكوّن من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي نظمته السعودية وفرنسا في جويلية الماضي حول الصراع المستمر منذ عقود، ويُنتظر أن يشكل أرضية سياسية جديدة قبل القمة التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر الجاري بالأمم المتحدة، حيث تعهّدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.



الدول الرافضة للإعلان

* الولايات المتحدة
* إسرائيل
* الأرجنتين
* المجر
* باراغواي
* ناورو
* ميكرونيسيا
* بالاو
* بابوا غينيا الجديدة
* تونغا

الدول الممتنعة عن التصويت

* التشيك
* الكاميرون
* الكونغو الديمقراطية
* الإكوادور
* إثيوبيا
* ألبانيا
* فيجي
* غواتيمالا
* ساموا
* مقدونيا الشمالية
* مولدوفا
* جنوب السودان

بهذا التصويت، تسعى الأمم المتحدة إلى إعطاء زخم دبلوماسي جديد للقضية الفلسطينية، قبل الاستحقاق الدولي المرتقب في نيويورك.
sky news


