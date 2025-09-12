22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. ما هي؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "إعلان نيويورك" الرامي إلى إحياء مسار حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس بوضوح، وذلك بأغلبية 142 صوتا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة.



الإعلان، المكوّن من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي نظمته السعودية وفرنسا في جويلية الماضي حول الصراع المستمر منذ عقود، ويُنتظر أن يشكل أرضية سياسية جديدة قبل القمة التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر الجاري بالأمم المتحدة، حيث تعهّدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

