الميناء التجاري ببنزرت يتطلع الى تطوير حركة الحاويات لتصل الى 20 الف حاوية قياس 20 قدم العام الجاري في ظل استعادة بعض خطوط الشحن - مدير الميناء

وات - اكد مدير ميناء بنزرت – منزل برقيبة التجاري محمد الصغير الشلي ان الميناء يتطلع الى تطوير حركة الحاويات لتصل الى 20 ألف حاوية قياس 20 قدما سنة 2025 وان الجسر الجديد ببنزرت سيتيح في حال افتتاحه من مزيد تطوير نشاط الميناء.



وأضاف الشلي، خلال لقاء جمعه بوفد اعلامي من وكالة تونس افريقيا للانباء يشارك في مهمة " اضواء على الجهات"، ان الميناء سجل خلال شهر جويلية 2025 العودة التدريجية للخطوط البحرية المنتظمة مع المجهزالبحري "آكون " والمجهز " سيا ليد " .



ويؤمن المجهز آكون عبر، الخط تونس- تركيا ، 4 رحلات شهريا في حين يؤمن المجهز "سيا ليد" رحلة واحدة قابلة للتطور وفق الشلي.وكشف الشلي ان مؤشر مناولة الحاويات بميناء بنزرت تبلغ قرابة 15حاوية في الساعة و يبلغ معدل رسو سوف الحاويات يوما واحدا فقط وفق المسؤول.وبين الشلي ان هذه الخطط المستقلبة تاتي في مقابل تسجيل الميناء تراجعا هاما لنشاط الحاويات خلال سنة 2023 مع غياب الخطوط البحرية المنتظمة.وشدد على أهمية ميناء بنزرت- منزل بورقيبة، يكتسي أهمية كبرى ويشكل قاطرة للحركة التجارية ويعمل على تسهيل المعاملات للوصول الى تقليص كلفة العبور والأعباء سواء بالنسبة للشركات المنتصبة في منطقة بنزرت او التي تقوم بتصدير المنتوجات أو التوريد لتكون أكثر تنافسية.ولفت الى اهمية واستراتيجية الميناء خاصة وانه يقع على مسلك جبل طارق – السويس- ويلعب دورا فاعلا في النمو الإجتماعي والاقتصادي بفضل تواجده على مقربة من جنوب أوروبا.ودخل ميناء بنزرت الخدمة رسميا سنة 1895 ،ويقع الميناء في قنال عبور ويعد الوحيد الذي يختص بهذه الميزة ويوجد في على مقربة من مدينة بنزرت ويضم موقعين وهما بنزرت ومنزل بورقيبة.وقدم الشلي أهم خصوصيات الميناء من بينها وجود 5 أرصفة تجارية ويعد الرصيف" أ" و "ب" مخصصا للأنشطة البترولية الى جانب رصيف مخصص للحبوب وآخر للسكر ورصيف للمعادن ورصيف الاسمنت في يوجد في منزل بورقيبة رصيف الفولاذ.ولاحظ ان الميناء استقطب الى حد الآن قرابة 75 ألف طن من مادة الامونيتر التي تمثل 30 بالمائة من الكميات والتي سيتم توجيهها للاستعمال الزراعي.وشدد الشلي على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من اجل تطوير نشاط الميناء سواء كانت شركات المناولة او الديوانة التونسية أو ناقلي الخطوط البرية والتنسيق مع الجميع .ولاحظ في إجابته على سؤال يتعلق بتخصص ميناء بنزرت، ان الميناء يختص بالاساس في نقل المحروقات بنسبة 50 بالمائة ويستحوذ على 20 بالمائة من اجمالي نشاط الموانئ التجارية التونسية البالغ عددها 7 موانئ .وبين ان المتوسط العام لحركة البضائع، عبر الميناء تبلغ 5 فاصل 3 مليون طن و قرابة 50 الف حاوية سنويا علما وان القائمين على الميناء يعملون على استعادة عدة مؤشرات من بينها بلوغ حركة البضائع مستوى 6 مليون طن وبلوغ مستوى 62 الف حاوية قياس 20 قدم.ويتطلع ميناء بنزرت، وفي ظل خطط ديوان البحرية التجارية والموانئ لاقتناء 6 جرارات، الى تجديد جرارين بما يمكن من مزيد تطوير نشاط الميناء علما وانه توجد خطة لجهر ميناء بنزرت – منزل بورقيبة الى جانب العمل عل تهيئة أدوات الحماية .ولفت الى ان منطومة الحماية بميناء بنزرت دخلت الإستغلال على غرار ميناء حلق الوادي وميناء رادس منذ سنة 2022 توفر عملية تأمين للميناء من الجهة البحرية والبرية لمنع الدخول ومتابعة سير النشاط وقد عمل الديوان على تكوين وتدريب الأعوان المختصين في هذا المجال.واشار الشلي الى ان ميناء بنزرت تأقلم مع وضعية جسر بنزرت الحالي الذي يفتح مرتين في الليل فقط للسماح بدخول السفن، وان هذه الوضعية لم تؤدي الى وجود سفن في وضع الانتظار .وأجاب الشلي، عن سؤال يتعلق بالايجابيات التي يمكن ان يقدمها الجسر الجديد ببنزرت الذي من المنتظر ان يدخل الخدمة موفي 2027 ، بالتأكيد على ان الخطوة ستتيح فتح قنطرة بنزرت خلال اليوم وبالتالي، السماح للسفن بالدخول وكذلك السفن الأكبر حجم مما يسهم في مزيد تطوير عمل الميناء.ويساهم ميناء بنزرت في الحركية التصديرية لتونس خاصة وانه يتيح تصدير ما بين 600 و 700 الف طن من المواد سنويا وفق بيانات قدمت خلال الجلسة.