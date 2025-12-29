ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي

وكالات - حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما يوم الأحد، على الإسراع في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، محذرا إياه من احتمال وقوع خسائر أراض جديدة.



وقال ترامب للصحفيين في مقر إقامته بفلوريدا: "لقد تم السيطرة على جزء من هذه الأراضي بالفعل. جزء من هذه الأراضي قد لا يزال متاحا، لكنه قد يتم السيطرة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة".



ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا



يأتي تحذير ترامب في وقت يستمر فيه الجيش الروسي بالتقدم على الأرض ويشدد الخناق على خيارات كييف، ففي يوم السبت، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا كانت تحث أوكرانيا سابقا على منح سكان دونباس الحق في تقرير المصير، لكن كييف "فضلت خيار الحرب".وأضاف أن اهتمام روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها "ينخفض إلى الصفر" في ضوء وتيرة التقدم العسكري الروسي.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وقال ترامب في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، في معرض حديثه عن الضمانات الأمنية، يوم الأحد: "نريد أن نعمل مع أوروبا، وهي تعتزم أن تأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية".وأضاف: "ولكننا سنساعدهم في ذلك بالتأكيد".يذكر أن ترامب أجرى مباحثات مع زيلينسكي في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا سوية تسوية النزاع في أوكرانيا.وبعد ذلك اتصل ترامب وزيلينسكي بعدد من الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والأمين العام للناتو مارك روته.وتحدث زيلينسكي في أعقاب المباحثات أن مسألة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تم الاتفاق عليها بنسبة 100%، وأنه سيواصل مناقشة الضمانات الأمنية الثلاثية مع الأوروبيين.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح سابقا بأن النظام في كييف "يجب أن يتخذ قرارا ويبدأ في التفاوض"، موضحا أن "مجال حرية اتخاذ القرارات لكييف يتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وهذا هو بالضبط إجبار النظام في كييف على حل سلمي للمسألة، وأن الاستمرار بالقتال بالنسبة لكييف خيار لا معنى له وخطر".