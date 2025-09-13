البرلمان العربي يثمّن اعتماد الأمم المتحدة "إعلان نيويورك" ويؤكد دعمه لحل الدولتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62deb0313274f7.58124869_qefjipmlkgonh.jpg width=100 align=left border=0>

رحّب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، معتبراً ذلك "خطوة مهمّة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".



وأكّد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أنّ القرار يُجسّد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

