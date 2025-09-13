Babnet   Latest update 07:17 Tunis

البرلمان العربي يثمّن اعتماد الأمم المتحدة "إعلان نيويورك" ويؤكد دعمه لحل الدولتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62deb0313274f7.58124869_qefjipmlkgonh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 06:37
      
رحّب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، معتبراً ذلك "خطوة مهمّة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

وأكّد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أنّ القرار يُجسّد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حل الدولتين باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وثمّن اليماحي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وفرنسا برعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في جويلية الماضي، والذي أفضى إلى اعتماد إعلان نيويورك كأساس للتنفيذ.
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. ما هي؟...

كما أشاد بمواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار، معتبراً أنّ ذلك يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعا في ختام تصريحه مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية واتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ القرار، ووقف "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام الشاملة، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


