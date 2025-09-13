Babnet   Latest update 10:22 Tunis

الرابطة الأولى: مباريات اليوم من الجولة الخامسة وبرنامج النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 10:03
      
تتواصل اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:

* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – الترجي الرياضي (الحكم: نضال اللطيف) – القناة الوطنية الأولى

* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي (الحكم: محرز المالكي) – القناة الوطنية الثانية

* "ملعب بن قردان الاصطناعي: اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي (الحكم: حسام بولعراس) – القناة الوطنية الثانية

وتستكمل الجولة غدا الأحد 14 سبتمبر، بالدفعة الثالثة على النحو التالي:

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – النادي الصفاقسي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي

وكانت الدفعة الأولى، التي دارت يوم الخميس الماضي، قد أسفرت عن النتائج التالية:

* شبيبة القيروان 2 – 1 مستقبل المرسى
* مستقبل سليمان 1 – 0 الأولمبي الباجي
* نجم المتلوي 0 – 0 شبيبة العمران


