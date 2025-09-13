الرابطة الأولى: مباريات اليوم من الجولة الخامسة وبرنامج النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:



* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – الترجي الرياضي (الحكم: نضال اللطيف) – القناة الوطنية الأولى

