الرابطة الأولى: مباريات اليوم من الجولة الخامسة وبرنامج النقل التلفزي
تتواصل اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – الترجي الرياضي (الحكم: نضال اللطيف) – القناة الوطنية الأولى
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي (الحكم: محرز المالكي) – القناة الوطنية الثانية
* "ملعب بن قردان الاصطناعي: اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي (الحكم: حسام بولعراس) – القناة الوطنية الثانية
وتستكمل الجولة غدا الأحد 14 سبتمبر، بالدفعة الثالثة على النحو التالي:
* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – النادي الصفاقسي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي
وكانت الدفعة الأولى، التي دارت يوم الخميس الماضي، قد أسفرت عن النتائج التالية:
* شبيبة القيروان 2 – 1 مستقبل المرسى
* مستقبل سليمان 1 – 0 الأولمبي الباجي
* نجم المتلوي 0 – 0 شبيبة العمران
