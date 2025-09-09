بايرو يستعد لتقديم استقالته وماكرون يسعى لإيجاد رئيس وزراء جديد

أسقط الإثنين البرلمان الفرنسي الحكومة التي كان يقودها فرانسوا بايرو رافضا خططها لتقليص الدين المتضخم، مما يعمق الأزمة السياسية التي تضعف ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في وقت يشهد توترا عالميا شديدا. وعلى إيمانويل ماكرون إيجاد رئيس وزراء جديد قادر على العمل في برلمان دون أغلبية.وكان قصر الإليزيه أعلن الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديدا "خلال الأيام المقبلة"