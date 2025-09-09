Babnet   Latest update 14:14 Tunis

العودة المدرسية.. الأولوية القصوى للأمن تجنبا لسيناريو السنة الماضية وعلى الأولياء تحمّل مسؤولياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rentree2016.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 14:14
      
مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية 2025/2026، شددت المنظمة الدولية لحماية أطفال البحر المتوسط على أن الأمن المدرسي يجب أن يكون أولوية قصوى، محذّرة من تكرار سيناريو السنة الماضية وما شهده من تجاوزات وأحداث خطيرة طالت التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية.

وأكدت المنظمة في بيان لها أنّ وزارة التربية تبذل مجهودات ملموسة في تهيئة المدارس وتوفير المستلزمات الأساسية، غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ في التعامل مع ظواهر العنف والانحراف والمخدرات التي تهدد المحيط المدرسي، إضافة إلى مخاطر التسيّب خلال فترات الدخول والخروج من المدارس.



إجراءات وقائية مطلوبة

* تخصيص دورات أمنية وقائية لحماية التلاميذ من المروجين والمتربصين أمام المؤسسات التربوية.
* تكثيف الحراسة عند مداخل المدارس والمعاهد ومنع الغرباء من الدخول أو التجمهر بمحيطها.
* التطبيق الصارم للقرارات الداخلية الخاصة باستعمال الهواتف داخل الأقسام.
* دعم التلاميذ عبر برامج تربوية تعويضية لمساعدتهم على التكيف مع نسق الدروس.

دور الأولياء

وشدد البيان على أنّ مسؤولية الأولياء أساسية في متابعة أبنائهم بانتظام، والتواصل مع الإطار التربوي لحمايتهم من كل أشكال الانحراف أو العنف. كما دعت المنظمة إلى ضرورة تكاتف الجهود لعقد لقاءات اجتماعية وتربوية دورية بين الأولياء والمربين وممثلي المجتمع المدني، بهدف إرساء ثقافة وقائية وحماية الوسط المدرسي.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة جميع الأطراف إلى التنسيق المشترك من أجل مصلحة التلميذ وصون حقه في التعلم في بيئة آمنة تحفظ كرامته وسلامته.


Babnet

