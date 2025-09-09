العودة المدرسية.. الأولوية القصوى للأمن تجنبا لسيناريو السنة الماضية وعلى الأولياء تحمّل مسؤولياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rentree2016.jpg width=100 align=left border=0>

مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية 2025/2026، شددت المنظمة الدولية لحماية أطفال البحر المتوسط على أن الأمن المدرسي يجب أن يكون أولوية قصوى، محذّرة من تكرار سيناريو السنة الماضية وما شهده من تجاوزات وأحداث خطيرة طالت التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية.



وأكدت المنظمة في بيان لها أنّ وزارة التربية تبذل مجهودات ملموسة في تهيئة المدارس وتوفير المستلزمات الأساسية، غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ في التعامل مع ظواهر العنف والانحراف والمخدرات التي تهدد المحيط المدرسي، إضافة إلى مخاطر التسيّب خلال فترات الدخول والخروج من المدارس.

