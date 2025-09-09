Babnet   Latest update 09:35 Tunis

وزير الخارجية السعودي يؤدي اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfe69be2d6c7.45707914_egponkhqmilfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 09:32
      
يؤدي وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وستكون هذه الزيارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، مناسبةً لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي في دورتها الرابعة برئاسة الوزيرين، وستُخصّص للتباحث في سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



