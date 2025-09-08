Babnet   Latest update 18:39 Tunis

فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68beab5336cc85.74360979_mhgnjilfkpeoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 18:07
      
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو. ويأتي التصويت عقب المغامرة المفاجئة لبايرو باقتراحه إجراء التصويت، بعد أشهر من الجمود بسبب خطط الحكومة لخفض الدين العام المتنامي في فرنسا.

صوّت 364 نائبًا ضدّه مقابل 194 نائبًا أيّدوا خطته، وفق ما أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه.



وبموجب هذا التصويت، سيكون على فرانسوا بايرو أن يقدّم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيكون مطالبًا بالتحرك سريعًا لتعيين رئيس وزراء جديد يتولّى تشكيل حكومة بديلة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية حادة مرتبطة بخطط تقشفية تستهدف تخفيض الدين العام المتنامي.


