فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو. ويأتي التصويت عقب المغامرة المفاجئة لبايرو باقتراحه إجراء التصويت، بعد أشهر من الجمود بسبب خطط الحكومة لخفض الدين العام المتنامي في فرنسا.



صوّت 364 نائبًا ضدّه مقابل 194 نائبًا أيّدوا خطته، وفق ما أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه.

