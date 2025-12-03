ليبيا.. وزير الداخلية بحكومة الوحدة يحذر من مشروع توطين صامت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69300fe6188c37.60072970_okiqgemlfhnjp.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن المعطيات الميدانية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تكشف اليوم “مؤشرات مقلقة” حول تغيّر نمط الهجرة غير القانونية داخل ليبيا.



وأوضح الطرابلسي، خلال مؤتمر موسّع جمعه بعدد من السفراء وممثلي الدول،أن نحو 70% من المهاجرين الذين شملتهم عمليات الترحيل مؤخراً هم عائلات كاملة، ما يعزز – بحسب قوله – فرضية محاولات التوطين وليس مجرد العبور، الأمر الذي يفاقم مخاوف الليبيين ويثير قلق الدولة.









وأشار إلى أن عدد المهاجرين الموجودين داخل ليبيا يتجاوز 3 ملايين شخص، مؤكداً أن الهجرة غير النظامية أصبحت عبئًا مباشرًا على ليبيا ودول الجوار والدول الأوروبية على حد سواء.



وقال الوزير إن وزارة الداخلية تعمل منذ شهر جويلية الماضي على إطلاق المشروع الوطني لترحيل المهاجرين غير القانونيين، وبدأت بتنفيذ مرحلته الأولى عبر رحلات جوية منظمة بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، حيث تم ترحيل آلاف المهاجرين خلال شهر أكتوبر وحده.



ودعا الطرابلسي الاتحاد الإفريقي إلى لعب دور أكثر جدية وتعاونًا على غرار ما تقوم به دول النيجر ونيجيريا وتشاد والسودان، لضمان إعادة رعاياها بطريقة منسقة وآمنة.



كما أعلن استعداد ليبيا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في حال قرر دعم البرنامج الوطني للترحيل، قائلاً: "إن أرادت أوروبا حماية سواحلها، فنحن جاهزون للتنسيق الكامل ضمن إطار يحفظ السيادة الليبية ويضمن تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعّال ومنظّم.