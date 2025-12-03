تقدّم أشغال بناء عدد من المستشفيات، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهوريّة بوزير الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69044d39943b50.05551020_okhqelpmifngj.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني





وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة ،إلى تقدّم أشغال بناء عدد من المستشفيات، فضلا عن الشروع في استغلال مركز تشخيص الأمراض عن بُعد، فلا يتكبّد المريض عناء التنقّل إلى المستشفى بل تُشخّص الأمراض عن بُعد، وتُوضع الوصفات الطبية المناسبة للمريض بناء على هذا التشخيص

