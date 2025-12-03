رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة أن تكون البلاد العربية كلّها في موعد مع التحوّلات الرقمية /موسع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، بقصر قرطاج، كلاّ من أحمد أبو الغيط الأمين العـــــام لجامعة الدّول العربية،

"Doreen Bogdan-Martinو الامينة العاامة للاتحاد الدولي للاتصالات ، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر ،والأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس ،محمد صالح بن عيسى





وأعرب رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة ، في مستهلّ اللقاء عن شكره وتقديره لمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ،والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في افتتاح أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات يومي 2 و3 ديسمبر الجاري تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار "من مجتمع المعلومات الى مجتمع الذكاء"واعتبر رئيس الجمهورية أنّ الإنسانية تعيش اليوم منعرجا في تاريخها بسبب الثورة الاتصاليّة، فما كان منذ بضعة أعوام من قبيل الخيال العلمي صار اليوم حقيقة واقعة، مشدّدا على ضرورة أن تكون البلاد العربية كلّها في موعد مع التحوّلات الرقمية التي غيّرت العالم ،ومؤكّدا على أنّ الرقمنة أداة ذات أهمية بالغة في عديد المجالات وليس أقلّها مقاومة الفسادكما أوضح رئيس الدّولة أنّ لهذه التحوّلات آثار إيجابية ومحاسن ولكن للمحاسن أضداد وجب التحسّب لها والانتباه إليها، فالإنسانيّة تصنع اليوم نفسها من جديد ،ولكن لا يجب أن تغيب القيم وتُزوّر الحقائق ويتمّ الانحراف بوسائل الاتّصال الحديثة إلى الاستلاب الفكري وتوظيفها من أجل المغالطة والتشويهوجرى هذا اللقاء بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسيوأعرب الأمين العـــــام لجامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط عقب الاجتماع ، عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية ، حيث قدم له تقريرا مستفيضا عن أعمال قمة الذكاء الاصطناعي التي تحتضنها تونس يومي 2 و3 ديسمبر الجاريوأفاد انه تم الاستماع خلال اللقاء، إلى طروحات رئيس الدولة في علاقة بالذكاء الاصطناعي الذي يمثل اليوم ثورة جديدة ذات تأثيرات هائلة على مستقبل الإنسانية والمجتمعاتوقال الأمين العـــــام لجامعة الدّول العربي أن آراء رئيس الجمهورية كانت واضحة في ما يتعلق بأننا كأمة عربية ،يجب أن نساهم في هذا الفكر وهذا التطور، وأن نعالج كل المسائل الايجابية ونستفيد من الذكاء الاصطناعي مع الاحتياط مما كل ما هوسلبي، مضيفا ان هذه التطور سوف يكون له تاثيراته الكبيرة على المشهد التونسي والعربي في ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفترة القادمةومن جانبها ،أشارت الامينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات"دورين بودغان مارتين"، ان اللقاء برئيس الجمهورية كان متميزا في اول زيارة لها لتونس بعد انتخابها على رأس هذه المؤسسة الدوليةواوضحت انه تم التعرض الى مشمولات الذكاء الاصطناعي ، خاصة في ظل الاستعداد للاحتفال بمرور 20 سنة على القمة الدولية لمجتمع الاتصالات ، مشيرة الى التعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنظيم هذا الحدث الذي يتزامن كذلك مع الاحتفال بهذه التظاهرة في نيويورك بالولايات المتحدة بعد اسبوعينولفتت الى جهود الاتحاد الدولي للاتصالات من اجل مد يد المساعدة الى كل من يحتاج الى الدعم في مجال الذكاء الاصطناعي حتى لا يتخلف أي شخص عن الركب ، وبالتالي التوصل الى تمكين الجميع من النفاذ الى هذه المعلومات والخدمات التي ستخدم البشرية جمعاء دون أي استثناءومن ناحيته ، افاد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ،محمد بن عمر انه أعلم رئيس الدولة بأنشطة المنظمة ، وخاصة تنظيم تونس لقمة الذكاء الاصطناعي ،بالاضافة الى مخرجات الجلسة رفيعة المستوى حول متابعة أعمال قمة المعلومات