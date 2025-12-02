العرب قطر 2025: المنتخبان السوداني والجزائري يستهلان مشوارهما غدا الاربعاء

يستهل المنتخبان الجزائري والسوداني مشوارهما في بطولة كأس العرب قطر 2025، عندما يلتقيان غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في البطولة التي تستضيفها الدوحة وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

وتعتبر المباراة واحدة من أصعب مواجهات المجموعات، نظرا لوجود كل من منتخبي العراق والبحرين إلى جانبهما، حيث يسعى كل من السودان والجزائر إلى افتتاح مشوارهما في البطولة بحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرصهما في التقدم إلى الأدوار الإقصائية.

وتأتي هذه المواجهة في ظل ظروف مختلفة لكلا الفريقين، حيث يشارك المنتخب الجزائري (حامل اللقب)، الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، بقائمة شابة تعتمد في غالبيتها العظمى على اللاعبين المحليين الذين خاضوا مؤخرا منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، مع بعض التعديلات الطفيفة التي شملت استدعاء بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة، ويرجح المراقبون كفة المنتخب الجزائري عقب الإضافات التي أجراها بوقرة في القائمة.



ويسعى المنتخب الجزائري للاحتفاظ بلقب البطولة عندما يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب، بحثا عن تقديم صورة جيدة في واحدة من أبرز البطولات العربية التي تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وسيكون المنتخب الجزائري ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على لقب بطولة كأس العرب قطر 2025، في سعيه للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، وذلك بفضل الأداء المتوازن والصلب الذي ظل يقدمه في المشاركات القارية والإقليمية، والانسجام الكبير بين عناصره.ويعول المدرب مجيد بوقرة على توليفة من الأسماء اللامعة التي تجمع بين الخبرة والمهارة والجاهزية البدنية، وفي مقدمتهم النجم ياسين إبراهيمي لاعب الغرافة القطري الذي يعد من أبرز صانعي اللعب بفضل رؤيته المميزة وتحركاته المؤثرة في الثلث الهجومي، ويراهن أيضا على لاعب الوسط المتألق أمير سعيود صاحب النزعة الهجومية، وسفيان بن دبكة، إلى جانب المهاجم إسلام سليماني، الذي يعد أحد أبرز هدافي المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة، نظرا لخبرته الطويلة وقدرته على الحسم في المواجهات الكبيرة.وفي المقابل، يدخل المنتخب السوداني المنافسة بمعنويات عالية بعد فوزه الأسبوع الماضي على نظيره اللبناني في ملحق البطولة بهدفين لهدف وصعوده للنهائيات، حيث يضم في قائمته مزيجا من اللاعبين المحليين، إلى جانب بعض المحترفين في البطولات الأفريقية والعربية، أبرزهم بخيت خميس، ومحمد عبدالرحمن، وأبوعاقلة عبدالله، والحارس منجد النيل.كما يراهن المنتخب السوداني على الانضباط الدفاعي والانطلاقات الهجومية السريعة لمباغتة نظيره الجزائري وتحقيق بداية مثالية في المجموعة التي تعد من بين الأصعب في البطولة.ويضفي تاريخ مواجهات المنتخبين بعدا دراماتيكيا على هذه المباراة، حيث يذكر المشجعون اللقاء الأخير الذي جمعهما في الثالث والعشرين من أوت الماضي ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، وفي ذلك اللقاء تمكن المنتخب السوداني من حسم المواجهة لصالحه عبر ركلات الترجيح بنتيجة (4 - 2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل على إثرها إلى الدور نصف النهائي لتلك البطولة، الأمر الذي يمنح المنتخب السوداني بقيادة المدرب الغاني كواسي أبياه، دفعة معنوية ونفسية كبيرة قبل اللقاء المرتقب.وفي ظل تواجد منتخبي العراق والبحرين في المجموعة نفسها، يسعى كل منتخب لبداية قوية تمنحه الثقة في بقية مشوار البطولة، وستكون نقاط المباراة الافتتاحية بين الجزائر والسودان غدا في غاية الأهمية لكلا الطرفين، إذ قد تحدد ملامح المنتخب المتأهل مبكرا.