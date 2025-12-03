كأس العرب 2025… الجزائر والعراق والأردن في اختبارات قوية اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fd7bae03112.96282995_qnjfempglkiho.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 المُقامة في قطر، من خلال ثلاث مواجهات مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري واسع في مختلف الدول العربية.



وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة بمواجهة السودان، قبل أن يلتقي العراق بنظيره البحرين، فيما تُختتم مباريات اليوم بقمة قوية تجمع بين الأردن والإمارات.









الجزائر × السودان

* الموعد: 13:00 بتوقيت تونس

* القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.



العراق × البحرين

* الموعد: 15:30

* القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.



الأردن × الإمارات

* الموعد: 18:00

* القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا، MBC MASR 2.



13:00 بتوقيت تونسbeIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.15:30beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.18:00beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا، MBC MASR 2.