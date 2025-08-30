Babnet   Latest update 08:21 Tunis

رئيس أركان الحوثيين: استهداف صنعاء لن يمر دون عقاب وسنواصل دعم غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b29fbaea4275.94502564_gfeplkoqihnmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 07:51
      
قال رئيس هيئة الأركان في قوات جماعة الحوثيين محمد الغماري إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء "لن تمر دون عقاب"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لقطاع غزة "مهما كان حجم الاستهداف أو التضحيات".

وجاءت تصريحات الغماري بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أول أمس الخميس محاولة اغتياله مع وزير الدفاع محمد العاطفي، في غارة جوية على العاصمة صنعاء.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية بارزة "استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة"، في حين قال قيادي حوثي إنه "لا صحة للأنباء عن استهداف قيادات في صنعاء".
واعتبر الغماري أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن وغزة "ليس دليلا على القوة، بل على العجز والفشل في تحقيق أهدافها منذ قرابة عامين"، متوعدا بالرد عبر "تصعيد مماثل".

كما أشاد بما وصفه "صمود الفلسطينيين التاريخي في غزة" و"الحضور الشعبي المستمر في اليمن، الذي يخرج بالملايين على مدى عامين دون وهن أو فتور" دعما للفلسطينيين.

وكانت إسرائيل نفذت الخميس هجوما واسعا على العاصمة اليمنية صنعاء، وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" على موقع عسكري تابع للجماعة استهدف فيه رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثيين، موضحا أنه ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل هجمات الحوثيين ضد إسرائيل، التي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة واستهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، في إطار ما تعتبره الجماعة ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة


