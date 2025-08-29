Babnet   Latest update 16:02 Tunis

جيش الإحتلال: حاولنا اغتيال رئيس أركان الحوثيين يوم أمس وبانتظار نتائج الغارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676d73907b1433.70492542_fokglnijmqphe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 14:29
      
أعلن الجيش الإسرائيلي عن محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم أمس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكشف الجيش الإسرائيلي رسميا أن هجوم أمس في صنعاء وقع في قاعة مؤتمرات، وهي "اجتماع لوزراء" حكومة الحوثيين، عُقد لمشاهدة خطاب زعيمهم عبد الملك الحوثي.



وأفاد الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم وصلا إلى قاعة المؤتمرات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لا يزال يجمع نتائج الأضرار الناجمة عن هجوم قاعدة بدر الجوية، وحالة الشخصيات التي كانت في قلب الهجوم".

وأضاف في بيانه: "رغم ورود تقارير تفيد بمقتل رئيس أركان الحوثيين ورئيس وزرائهما، لم تؤكد إسرائيل بعد هويات الضحايا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم "كان ناجحا"، ونفذ وفقا للخطط العملياتية بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر إعلامية باغتيال رئيس حكومة أنصار الله في قصف إسرائيلي على صنعاء أمس، فيما نفت مصادر رسمية من الجماعة استهداف قياداتها.

ونقلت وكالة "نوفوستي عن مصدر مقرب من عائلة رئيس حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية أحمد غالب الرهوي أن الأخير قتل في قصف شنته مقاتلات إسرائيلية الساعات الماضية، على منزل في منطقة حدة جنوبي صنعاء. وأن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.


