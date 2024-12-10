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أحمد الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين بتعذيب السوريين ونشر أسمائهم

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قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع الجولاني
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 06:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن أحمد الشرع المعروف بـ"الجولاني"، قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، التزامه بمحاسبة المتورطين في تعذيب الشعب السوري، مؤكدًا عزم المعارضة على ملاحقتهم دوليًا.

وفي بيان نُشر عبر "تلغرام"، توعد الشرع بنشر قائمة أولية بأسماء كبار المتورطين بجرائم التعذيب، إلى جانب تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن ضباط الجيش والأمن المتورطين في هذه الانتهاكات. وأضاف أن المعارضة ماضية في ضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

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كما أعلنت المعارضة افتتاح مراكز لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق في مدينة حمص، مشيرة إلى ضرورة مراجعة هذه المراكز لاستكمال الإجراءات واستلام البطاقات المؤقتة قبل الموعد المحدد.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان المعارضة السورية يوم الأحد تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، حيث أفادت تقارير بتوجه الأسد وعائلته إلى موسكو التي منحتهم حق اللجوء.


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