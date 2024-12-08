البيت الأبيض: مراقبة مستمرة للوضع في سوريا وسط تطورات ميدانية

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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، اليوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن وإدارته يراقبان التطورات الطارئة في سوريا عن كثب، ويعملون على التواصل المستمر مع الشركاء الإقليميين لضمان المتابعة الدقيقة للأحداث.



وكتب سافيت على منصة X (تويتر سابقًا): "الرئيس بايدن وفريقه يتابعون الوضع عن كثب، وهم على تواصل دائم مع الشركاء الإقليميين للتعامل مع التطورات."





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مخاوف أمريكية وتطورات سياسية

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن قلق واشنطن إزاء الوضع المتدهور في سوريا، مؤكدًا عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة بهجوم وقع في حلب الأسبوع الماضي، وذلك في تصريح جاء ردًا على الشائعات حول تدخل أمريكي مباشر.



تطورات في دمشق وحلب

ذكرت وكالة "رويترز" أن قيادة الجيش السوري أبلغت ضباطها عن احتمالية سقوط النظام، بينما أفادت "تاس" الروسية بأن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق.



على صعيد آخر، أصدر رئيس الحكومة السورية، محمد الجلالي، بيانًا مصورًا أبدى فيه استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مشددًا على التزامه بضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية. كما أكد أنه لن يغادر منصبه إلا بطرق سلمية، تماشيًا مع رغبة الشعب.



دور المعارضة المسلحة

في بيان مشترك، أعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات المعارضة السورية، أحمد الشرع، المعروف بـ"الجولاني"، أن الحكومة السورية ستستمر في أداء عملها مؤقتًا تحت إشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي إلى حين تسليم السلطة رسميًا.



التطورات تشير إلى مرحلة حرجة في سوريا، بينما تراقب القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الموقف عن كثب لتحديد التدخلات المناسبة.