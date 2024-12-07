عدة دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا

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عدة دول دعت رعاياها لمغادرة سوريا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الاشتباكات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.



الخارجية الأمريكية طلبت من مواطنيها مغادرة سوريا فورًا "طالما أن خيارات السفر التجاري متاحة"، مشيرة إلى أن الوضع الأمني غير مستقر.

الخارجية الكندية أصدرت نداء مشابهًا لمواطنيها لمغادرة سوريا على الفور.



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الأردن دعا مواطنيه للعودة بسبب مخاوف أمنية وشكل فريق أزمة لإجلاء الأردنيين وتأمين عودتهم بسلام.

السفارة العراقية في دمشق طلبت من مواطنيها تسجيل أسمائهم لتسهيل إجراءات العودة.

روسيا سبقت بدعوة رعاياها لمغادرة سوريا، مشيرة إلى تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية.

يأتي هذا وسط تصاعد القتال مع سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مناطق واسعة إثر هجوم بدأ في أواخر نوفمبر 2024 انطلاقًا من محافظة إدلب.