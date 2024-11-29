مصري يرتكب جريمة مروعة ويقتل أبناءه

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لقي 3 أطفال مصرعهم وإصابة الرابع، إثر تعدي والدهم عليهم بساطور، بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط في مصر.



وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين قيام محمود. ف. ا، بالتعدي على أبناء الأربعة بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرع 3 هم: علي. م. ف، 10 أعوام، محمد. م. ف، 3 أعوام، والثالث مجهول الاسم، وإصابة جنا. م. ف، 9 أعوام.





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وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة وتفاصيلها.



المصدر: القاهرة 24