صوره أبكت الآلاف.. "ملك جمال الأردن" يلفظ أنفاسه

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صُدم الشارع الأردني، صباح اليوم الاثنين، بخبر وفاة الشاب أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، بعد رحلة طويلة وشاقة مع مرض سرطان المعدة، أثرت في قلوب الكثيرين وألهمت الجميع بشجاعته وصبره.



وسادت أجواء من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه نشطاء ومؤثرون بكلمات مليئة بالأسى والدعاء بالرحمة والمغفرة. وأجمعوا على أن أيمن كان رمزًا للصمود والتفاؤل، رغم التحديات الصحية القاسية التي مر بها.





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وكشفت والدة الشاب أيمن العلي خلال أيامه الأخيرة، حالته الصحية، لافتة إلى أن حالته الصحية تدهورت وتوقف عن تلقي العلاج الكيميائي الخاص بالأورام، مكتفيا بالأدوية التي تُسكن آلامه.

وكتبت والدة أيمن العلي ، رسالة مؤثرة عبر صفحتها على فيسبوك: "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض.. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

وكشفت والدة الشاب أيمن العلي خلال أيامه الأخيرة، حالته الصحية، لافتة إلى أن حالته الصحية تدهورت وتوقف عن تلقي العلاج الكيميائي الخاص بالأورام، مكتفيا بالأدوية التي تُسكن آلامه.وكتبت والدة أيمن العلي ، رسالة مؤثرة عبر صفحتها على فيسبوك: "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض.. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".