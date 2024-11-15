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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من زلزال عنيف

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 06:47 قراءة: 1 د, 33 ث
      
حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من نشاط زلزالي قوي في الأيام القليلة القادمة، قائلا إنه من المحتمل أن يصل إلى أعلى من 6 أو 7 درجات على مقياس ريختر.

ونشر هوغربيتس، تحذيره من خلال حساب الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس.
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وقال: "يمكن أن يؤدي التقارب القريب للاقتران الكوكبي والقمري مع اكتمال القمر إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة القادمة، ومن المحتمل أن يصل إلى 6 إلى 7 درجات".
وفي نشرته الأخيرة على "يوتيوب" التي كانت قبل خمسة أيام تحدث الخبير الهولندي عن الإطار الزمني حتى 18 نوفمبر، قائلا: "لدينا اقتران كوكبي عطارد والزهرة وزحل".

وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استجابة زلزالية "ثم سيكون لدينا اكتمال القمر في الخامس عشر، أوائل السادس عشر من شهر نوفمبر، ويحدث أن يتزامن ذلك مع اقتران القمر مع أورانوس في نفس الوقت تقريبا، ولا يوجد سوى ثلاث - ساعتين بينهما".

وتابع: "بسبب مشاركة أورانوس، يمكن أن يؤدي إلى حدث زلزالي كبير في وقت اكتمال القمر، لكننا نرى أيضا الأرض والقمر والمشتري في غضون 1.5 يوم، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الهندسة أيضا، لذلك فمن الممكن ألا تحدث استجابة زلزالية واضحة حتى حوالي 19 نوفمبر، بسبب هندسة القمر مع كوكب المشتري".

وأكد على "اكتمال القمر مع أورانوس في غضون ثلاث ساعات وهذا هو التقارب الوثيق حقا هناك، ويمكن أن تكون هناك استجابة زلزالية واضحة يمكن أن تصل بسهولة إلى قوة 7 درجات، وفي أسوأ السيناريوهات، تصل قوة الزلزال إلى 8 درجات"، مشيرا إلى أنه "لم نشهد زلازل بقوة 8 درجات منذ أغسطس 2021".

وقال إن ذلك "يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرضية، فيمكننا أن نرى استجابة زلزالية واضحة في وقت اكتمال القمر".


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 297504

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2024 à 07:46           
كاذب، دجال
لا يعلم الغيب إلا الله
لقد قال في السابق مثل هاته الطرهات و لم يحدث شيء


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