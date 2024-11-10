اتفاق مصري تركي لدفع التبادل التجاري بينهما حتى 15 مليار دولار

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أشاد وزيرا خارجية مصر وتركيا بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين.



وأكد وزيرا خارجية البلدين اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ١٥ مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.





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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض.



وبحث الوزيران أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، واتفقا على استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



وتوافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية.



وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة بما فى ذلك السودان، وليبيا، وسوريا، والبحر الأحمر، فضلا عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي.



وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي تركيا، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان اللقاء نقطة تحول في مسار العلاقات، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.



وتسعى تركيا ومصر لتطوير شراكات اقتصادية واستثمارية، وتمهيد الطريق لاستثمارات جديدة في مجالات الغاز الطبيعي والبنية التحتية.