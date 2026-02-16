قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي

نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة، اليوم الاثنين، بمركز التكوين المهني الفلاحي، يوما جهويا بعنوان أيام الأبواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي تحت شعار "دعم متواصل وتذليل الصعوبات"، وذلك بإشراف كاتب عام الولاية خليفة الأبيض وبحضور مختلف الأطراف المعنية.وأفاد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة محمد أمين زيدي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه التظاهرة تلتئم بمشاركة مختلف هياكل التمويل من بنوك (على غرار البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي)، وباقي الإدارات الجهوية، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات الإدارية للشبان من أصحاب أفكار المشاريع لتذليل الصعوبات التي تعترضهم أثناء بعثهم لمشاريعهم.وأضاف أنّ هذه التظاهرة ستتكرر مستقبلا لتكون عملية تنظيمها كل سداسية بهدف استهداف أكبر عدد ممكن من أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان لمزيد الاحاطة بهم وتقديم معطيات حول كل الاستفسارات المتعلقة بالانتصاب للحساب الخاص.وأشار إلى أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة، صادقت خلال سنة 2025 على تمويل 197 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 20،5 مليون دينار، لتسجل تطورا في عدد المشاريع المصادق على تمويلها خلال سنة 2024 بنسبة 5 بالمائة، موضحا أن الوكالة تعتزم خلال هذه السنة الترفيع في عدد المشاريع الفلاحية المبرمج تمويلها.وذكر المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منجي عافي، أن دائرة التمويل والتشجيعات التابعة للمندوبية، قامت خلال السنة الحالية بمنح قروض لفائدة الفلاحين في قطاعات مختلفة منها 360 الف دينار و500 ألف دينار لقطاع الزراعات الكبرى (القمح) و2،5 مليون دينار في قطاع الزياتين.