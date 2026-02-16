Babnet   Latest update 22:39 Tunis

قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 22:12 قراءة: 1 د, 8 ث
      
نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة، اليوم الاثنين، بمركز التكوين المهني الفلاحي، يوما جهويا بعنوان أيام الأبواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي تحت شعار "دعم متواصل وتذليل الصعوبات"، وذلك بإشراف كاتب عام الولاية خليفة الأبيض وبحضور مختلف الأطراف المعنية.

وأفاد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة محمد أمين زيدي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه التظاهرة تلتئم بمشاركة مختلف هياكل التمويل من بنوك (على غرار البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي)، وباقي الإدارات الجهوية، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات الإدارية للشبان من أصحاب أفكار المشاريع لتذليل الصعوبات التي تعترضهم أثناء بعثهم لمشاريعهم.

وأضاف أنّ هذه التظاهرة ستتكرر مستقبلا لتكون عملية تنظيمها كل سداسية بهدف استهداف أكبر عدد ممكن من أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان لمزيد الاحاطة بهم وتقديم معطيات حول كل الاستفسارات المتعلقة بالانتصاب للحساب الخاص.
وأشار إلى أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقفصة، صادقت خلال سنة 2025 على تمويل 197 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 20،5 مليون دينار، لتسجل تطورا في عدد المشاريع المصادق على تمويلها خلال سنة 2024 بنسبة 5 بالمائة، موضحا أن الوكالة تعتزم خلال هذه السنة الترفيع في عدد المشاريع الفلاحية المبرمج تمويلها.
وذكر المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منجي عافي، أن دائرة التمويل والتشجيعات التابعة للمندوبية، قامت خلال السنة الحالية بمنح قروض لفائدة الفلاحين في قطاعات مختلفة منها 360 الف دينار و500 ألف دينار لقطاع الزراعات الكبرى (القمح) و2،5 مليون دينار في قطاع الزياتين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323768

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-12
20°-8
21°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/02)     1325,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/02)   27408 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>