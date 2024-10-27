الجزائر ترحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

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أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ترحيبه بمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى والرهائن.



وقال الرئيس الجزائري، خلال مؤتمر صحافي له مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها تبون إلى القاهرة، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانى "ويلات إبادة جماعية" مكتملة الأركان بشكل يومى.





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وأضاف الرئيس تبون، أن بلاده تعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة "الحصار والعدوان".



وأكد الرئيس الجزائري، أن بلاده تدعم التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية، مؤكدا أن "مصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر".



وأعرب الرئيس تبون، عن حرص بلاده على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة.



ورحب الرئيس الجزائري بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر، في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والجزائر، والتي "بنيت على أسس قوية من النضال المشترك منذ عقود".



وكشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري، عن جهود مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات للقطاع.



وتقوم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على ايقاف النار لمدة يومين على أن يتم تبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات.