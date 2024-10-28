تبون: ندعم إجراء انتخابات في ليبيا ونتأسف لما يجري في السودان

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الليبية المتمثل في الانتخابات الشرعية.



وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة: "ندعم إجراء انتخابات في ليبيا والحل لا يكون إلا بتوافق داخلي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

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وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة: "ندعم إجراء انتخابات في ليبيا والحل لا يكون إلا بتوافق داخلي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

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كما أعرب تبون، عن أسفه لما يحدث في السودان، قائلا: "ما يحدث في السودان يؤلمنا كثيرا ونحن مع ارساء توافق بين الإخوة في الوطن الواحد".



وأضاف: "نتأسف كثيرا لما يجري بين الاشقاء في السودان.. وما يجري في السودان غير مقبول لا في ديننا ولا في اخلاقنا".



وختم قائلا: "الجزائر ومصر لن تتدخلا ابدا بين الاشقاء في السودان إلا بالصلح لأن الفتنة صعبة ومن يغذون الفتنة في السودان حسابهم عند الله".



وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، "تندرج زيارة رئيس الجمهورية إلى مصر في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين".



وبعد انتهاء زيارته لمصر، سيتوجه تبون، إلى سلطنة عمان، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى هذا البلد.



وبحسب الرئاسة الجزائرية، تندرج الزيارتان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.