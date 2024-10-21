رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قريبا في زيارة الى تونس" (الجامعة التونسية لكرة القدم)"

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كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان رئيس الاتحاد الافريقي للعبة "كاف" باتريس موتسيبي سيزور تونس قريبا.



واضافت ان إيدير رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم التقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا باتريس موتسيبي وذلك على هامش أشغال الجمعية العمومية للكاف.

وشارك ايدير امس الأحد في اجتماع رؤساء جامعات منطقة اتحاد شمال إفريقيا الذي أشرف عليه رئيس الكاف.



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وقال المصدر ذاته ان رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تطرق في مداخلته إلى قيمة معاضدة الإتحاد الإفريقي لمجهودات الجامعات المحلية في رسم خطط واضحة لبرامج تكوين الشبان وتأطيرهم على اعتبار وأن القارة الإفريقية تمتلك خزانا كبيرا للمواهب والطاقات. كما أكد على أهمية تعدد حلقات التكوين والرسكلة للمدربين في القارة الافريقية حتى يواكبوا اخر التطورات في عالم كرة القدم وذلك قصد الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات المحلية وكذلك المنتخبات الوطنية لأجل تمثيل مشرف لفرق ومنتخبات إفريقيا في التظاهرات الدولية.

وأضاف أن تقنية "الفار" في المباريات أصبحت ضرورة ملحة لكن الوضع المادي الصعب لمختلف اتحادات القارة ومنها تونس لايسمح في الوقت الراهن بتوفير هذه الميزانيات الكبيرة لأجل توفير المعدات التقنية وتكوين ورسكلة التقنيين والحكام وعليه فإن الدعوة مفتوحة للاتحاد الإفريقي للمساهمة في هذا المشروع الذي يعتبر بوابة رئيسية للنهوض لا فقط بقطاع التحكيم وإنما بمستوى كرة القدم.

ومن جهة اخرى، تطرق كمال إيدير وفق ما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم إلى ضرورة تفكير الإتحاد الإفريقي في ضبط برامج خاصة بمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب التي استفحلت في الفترة الأخيرة في مختلف أنحاء القارة و دعا إلى بعث هيكل داخل الكاف والإتحادات المحلية يقوم بضبط براامج تحسيسية وتوعوية اقتداء بما هو موجود في القارات الأخرى التي نجحت إلى حد ما في التقليص من هذه الظاهرة.