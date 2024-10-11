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منح جائزة نوبل للسلام 2024 لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 16:49 قراءة: 1 د, 17 ث
      
فازت منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2024، وهي مهتمة بالناجين من القنابل النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي سنة 1945 في أواخر الحرب العالمية الثانية.

وأعربت لجنة نوبل النرويجية عن قلقها من أن المحظورات على استخدام الأسلحة النووية "تحت الضغط"، وذلك أثناء منحها المنظمة اليابانية المناهضة للأسلحة النووية "نيهون هيدانكيو" جائزة نوبل للسلام.

...

وقال رئيس لجنة نوبل يورغن واتني فريدنيس في أوسلو إن "الجهود غير العادية التي بذلتها نيهون هيدانكيو... ساهمت كثيرا في إرساء محظورات على استخدام الأسلحة النووية. لذلك من المثير للقلق أن هذه المحظورات (...) أصبحت اليوم تحت الضغط".

وأضاف فريدنيس في مؤتمر صحافي "جائزة هذا العام تركز على ضرورة الحفاظ على هذه المحظورات النووية. علينا جميعنا مسؤولية، خصوصا الدول المسلحة نوويا".

الأسلحة النووية "لا تجلب السلام"
من جهته، قال الرئيس المشارك لمنظمة "نيهون هيدانكيو" إن فكرة أن الأسلحة النووية تجلب السلام مغالطة.

وأوضح توشيوكي ميماكي خلال مؤتمر صحافي "يقال إنه بفضل الأسلحة النووية يحافظ العالم على السلام. لكن الأسلحة النووية يمكن أن يستخدمها الإرهابيون. على سبيل المثال، إذا استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا أو إسرائيل ضد غزة، لن ينتهي الأمر عند هذا الحد. يجب أن يكون السياسيون على دراية بهذه الأمور".

فرانس24/ أ ف ب


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