"رويترز": ماسك يعتزم مواصلة دعم حملة ترامب الانتخابية في بنسلفانيا

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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال إيلون ماسك يعتزم مواصلة المشاركة في حملة دعم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بولاية بنسلفانيا.



وبحسب الوكالة، سيواصل ماسك المشاركة في فعاليات الحملة الانتخابية الداعمة لترامب في ولاية بنسلفانيا، وسترتبط أنشطته باللجنة السياسية التي أنشأها سابقا، والتي تقدم الدعم للمرشح الجمهوري في سباقه الانتخابي.





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وشارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي دونالد ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، في الموقع نفسه الذي نجا فيه ترامب من محاولة اغتيال في يوليو الماضي، مثيرا موجة جدل واسعة بسلوكه الغريب، بعد أن قام بعدة قفزات خلال صعوده إلى المنصة.



وتعد ولاية بنسلفانيا من بين الولايات الأمريكية الحاسمة والأكثر أهمية من حيث نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وسيظهر ترامب في التجمعات الانتخابية في الولاية يوم الأربعاء، في سكرانتون وريدينج.



وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن ترامب يعتزم عرض عدة مناصب حكومية في إدارته على إيلون ماسك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وقال ترامب في تصريح للوكالة، إنه سيعرض على ماسك مقعدا وزاريا أو منصبا استشاريا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، إذا كان الأخير مهتما بذلك ومستعدا لممارسة مثل هذه الأنشطة.



يذكر أن ماسك قدم تبرعات مادية لمرشحي الحزبين على مدى سنوات، ومع ذلك فإنه لم ينفق الكثير من المال على الانتخابات الرئاسية، وكانت تبرعاته كقاعدة عامة مقسمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين حسبما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز".



المصدر: رويترز