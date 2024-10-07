Babnet

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670449536c1ac4.74943728_pekojfmqnlghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 21:48 قراءة: 1 د, 44 ث
      
كشف سفير تركيا في مصر، صالح موطلو شن، عن سعي بلاده لإنشاء منطقتين صناعيتين في مصر، لتشييد 1000 مصنع خلال السنوات المقبلة.

وقال السفير التركي، في لقاء مع قناة تي آر تي عربي التركية، إنه تم التوقيع على اتفاقية بين شركة تركية ووزارة الصناعة المصرية؛ بشأن إنشاء منطقتين ‏صناعيتين منفصلتين في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة إجمالية قدرها 5 ملايين متر مربع.

...

وأكد أنه "سيتم إنشاء 1000 مصنع هنا في غضون 5 إلى 10 سنوات، وسيتم توظيف ما لا يقل عن 50 ألف شخص".‏

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مكثفا بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية"، ضمن الإطار الذي رسمته ‏الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة الشهر الماضي.

وتستهدف مصر وتركيا زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، بينما في هذا العام، يهدفان إلى "‏تحقيق رقم قياسي في حجم التجارة بين البلدين" -وفقا للسفير- الذي أكد أن البلدين يقتربان "رويدا من حجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار، باستثناء الغاز الطبيعي ‏المسال".

وأضاف السفير التركي: "لذلك، يبدو أن حجم التجارة البالغ 15 مليار دولار خلال 5 سنوات هو هدف قابل للتحقيق".‏

ولفت إلى أن مجال الملابس الجاهزة يحتل مكانًا مهمًا في هذا الإطار؛ وذلك لأن النسيج قطاع كثيف العمالة، مبينا أن "‏تركيا تعد من الدول الرائدة في مجال الملابس الجاهزة في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع"، وينشط رواد الأعمال بشكل كبير في هذا المجال، مؤكدا أن "مصر دولة ذات سوق كبيرة وغنية جدًا ‏من حيث العمالة".
‌‎وتحدث السفير التركي عن امتلاك مصر "تكاملا اقتصاديا جيدا جدا مع دول العالم"، واتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأمريكا وأمريكا ‏اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط. كما توجد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع أمريكا؛ ما يجعل مصر جذابة للغاية ‏للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك". ‌‎

وأكد على التعاون الجيد للغاية بين المستثمرين الأتراك والسلطات والمسؤولين المصريين. منوها بأن الشركات التركية تنتج ‏في المقام الأول للتصدير؛ وتقدم منتجاتها "مساهمات كبيرة لكل من الاقتصادين المصري والتركي وشركاتنا‎"، وفق قوله.‎

وتركز الاستثمارات التركية في مصر على قطاع الصناعة بشكل كبير، وقال السفير شن، إنه يرى "مستقبل مصر في مجال النسيج مشرقا للغاية، على أساس مكسب - مكسب بين البلدين". ‏


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295422


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-21
32°-23
28°-21
27°-20
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*