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مفاجئا إسرائيل.. يحيى السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 19:56 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أفاد مصدر إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، عاود الاتصال بممثلي الحركة ونقل لهم رسائل جديدة، بعد أن انقطع الاتصال معه لفترة طويلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "هذه الرسالة جاءت بعد انقطاع الاتصال معه، وكان هناك احتمال أن يكون قد قُتل في إحدى الهجمات على قطاع غزة"، ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن "السنوار كان بعيدا عن الاتصالات لأنه كان مقتنعا بأن إسرائيل غير مهتمة بالصفقة".

...

وأشارت القناة إلى أنه "رغم تجدد العلاقات بين السنوار والوسطاء، إلا أن احتمال التوصل إلى صفقة ضعيف في هذا الوقت، بسبب موقف إسرائيل من محور فيلادلفيا".

بالإضافة إلى ذلك، هناك تفاهم على أن الولايات المتحدة لن تتقدم بأي مقترحات حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لتجنب الاحتكاك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مسؤولين أمريكيين كبار يقدرون بأن زعيم "حماس" يحيى السنوار قد اتخذ مواقف متشددة في الأسابيع الأخيرة بعد ما يقرب من عام من القتال في غزة.

وتقدر مصادر أمريكية أن "حماس ليست مهتمة على الإطلاق بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. في الوقت نفسه، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحات كجزء من المفاوضات وأضاف مواقف أدت إلى تعقيد المحادثات".


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