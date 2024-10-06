"كان ظهوره في تجمع ترامب أسوأ من ظهور القناص".. تصرف لماسك يثير موجة من "الميمات"

شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي دونالد ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، في الموقع نفسه الذي نجا فيه ترامب من محاولة اغتيال في يوليو الماضي.



وقدم ترامب ماسك أثناء التجمع الذي أجراه أمس السبت بقوله: "يشرفنا اليوم أن يكون معنا أحد هؤلاء الأشخاص الذين سيساعدوننا في بناء مستقبل مذهل.. اسمه إيلون ماسك، لقد أنقذ حرية التعبير، وقد قام بالكثير من الأشياء الرائعة الأخرى، وشركته لإنتاج الصواريخ هي السبب الوحيد الذي يمكننا من إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء اليوم".





Elon Musk trolling Tim Walz with some over-the-top jumping at the Trump rally in Butler, PA 🤣👏 pic.twitter.com/vv4hQza2aM — Sammy 𝕏 (@sammyX39) October 6, 2024

We're going to meme Trump back into the White House with the power of Elon Musk's jumps.

Dark MAGA energy. pic.twitter.com/br9Pq3MFVv — Green Lives Matter (@Ultrafrog17) October 5, 2024

من جانبه، أعرب ماسك عن إعجابه بشجاعة ترامب أثناء تعرضه لمحاولة الاغتيال، وتابع: "هذه ليست انتخابات عادية. يريد الطرف الآخر أن يسلبك حرية التعبير. يريدون أن يسلبوك حقك في حمل السلاح. يريدون أن يسلبوك حقك في التصويت بشكل فعال، فأصبحت لدينا الآن 14 ولاية لا تتطلب إثبات هوية الناخب عند الإدلاء بصوته".وقال: "يجب أن يفوز الرئيس ترامب للحفاظ على الدستور، يجب أن يفوز للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا".ويبدو أن ما أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو ليس كلام ماسك وإنما سلوكه، بعد أن قام بعدة قفزات خلال صعوده إلى المنصة.وأيد أنصار ترامب تصرف ماسك، وكتب أحدهم أن "إيلون ماسك يسخر من تيم والز (المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس) ببعض القفزات المبالغ فيها".وكتب آخر: "يبدو أن ماسك يقفز فرحا. كان من الممتع أن نرى ذلك. أعتقد أن أحد أسرار نجاحه وإبداعه هو استمتاعه بالتعلم والإبداع ورؤية تأثير ذلك على البشرية. سيارتي القادمة هي تسلا".في المقابل، اعتبر البعض أن ماسك "يقفز مثل طفل يبلغ من العمر 13 عاما، غريب الأطوار اجتماعيا"، وأن "قفز إيلون ماسك خلف ترامب كان أشبه بمشاهدة أغرب فيلم كوميدي في العالم".وحسب أحد المعلقين، فإن "ظهور ماسك في تجمع ترامب كان أسوأ من ظهور القناص"، ووصف آخر ماسك بـ"الرجل الأكثر إثارة للشفقة على وجه الأرض".وأحدثت قفزة ماسك موجة من "الميمات" الساخرة في شبكات التواصل الاجتماعي.