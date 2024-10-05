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هاريس تلتقي ممثلين للأمريكيين من أصول عربية بميشيغان لإقناعهم بالتصويت لصالحها

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 07:52 قراءة: 1 د, 22 ث
      
فرانس 24 - في محاولة جديدة لإصلاح العلاقات مع الناخبين المسلمين والعرب الغاضبين من الدعم الأمريكي لحربي إسرائيل في غزة ولبنان، اجتمعت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس الجمعة بقياديين ممثلين للأمريكيين من أصول عربية والمسلمين في مدينة فلينت بولاية ميشيغان، وذلك قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يعد هذا الاجتماع واحدا من عدة محاولات في الأيام القليلة الماضية لاستعادة ثقة هذه الفئة من الناخبين التي دعمت بشكل كبير الرئيس جو بايدن في عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي لكنها قد تمتنع عن التصويت لهاريس مما يجعلها تخسر ولاية ميشيغان المهمة.

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وقال مسؤول في حملة هاريس إنها عبرت خلال الاجتماع الذي استمر لنصف ساعة عن قلقها إزاء حجم المعاناة في غزة والخسائر في صفوف المدنيين والنزوح في لبنان. وأضاف أنها ناقشت كذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والحيلولة دون نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وقال وائل الزيات المدير التنفيذي لمنظمة إمغيدج أكشن، التي عبرت في الآونة الأخيرة عن تأييدها لهاريس، إن المشاركين في الاجتماع عبروا عن خيبة أملهم الشديدة إزاء طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأزمة ودعوا نائبة الرئيس إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وإعادة ضبط السياسة الأمريكية في المنطقة.

من جانبه، قال جيم زغبي مؤسس المعهد العربي الأمريكي والعضو القديم في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إنه رفض الدعوة لحضور الاجتماع.

وقال قياديون من حركة (غير ملتزم) المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة إنه لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع.

ولم يتسن لهالة حجازي الحضور، وهي صديقة قديمة لهاريس فقدت العشرات من أفراد عائلتها في غزة.

وقال مكتب نائبة الرئيس إن مستشار الأمن القومي لهاريس، فيل جوردون، التقى عن بعد يوم الأربعاء بممثلين للأمريكيين من أصول عربية. وأضاف أن الإدارة تدعم وقف إطلاق النار في غزة والدبلوماسية في لبنان والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ رويترز


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