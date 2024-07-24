نتنياهو أمام الكونغرس: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو -أمام الكونغرس الأميركي- إن يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبا إلى جنب "كي ينتصر التحضر"، على حد قوله.



وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكونغرس:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابا في الكونغرس الأمريكي https://t.co/6j8SDqpZKn — RT Arabic (@RTarabic) July 24, 2024



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على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر.

نحن على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر.

7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ.

أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر.

بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس.

استطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ.

الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني.

لن أرتاح قبل أن يعود كل الرهائن إلى الوطن.

جهود مكثفة بعضها يجري الآن لإعادة الرهائن.

أشكر الرئيس بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي.

أعرف بايدن منذ 40 عاما وأشكره على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل.

لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل.

أشكر الرئيس بايدن على ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة.

كثير من المتظاهرين ضد إسرائيل اختاروا أن يقفوا مع الشر ومع حماس ويجب أن يشعروا بالعار.

المتظاهرون المعادون لإسرائيل يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضا.

إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن.

المتظاهرون يرفضون التمييز بين دولة إسرائيل الديمقراطية وحماس الإرهابية.

المتظاهرون ضد إسرائيل يرددون شعار من البحر إلى النهر لكنهم لا يدركون معنى ذلك.

معاداة السامية هي أقدم نوع من الكراهية وأدت إلى قتل اليهود عبر القرون وإلى الهولوكوست.

منذ نحو 4000 عام كانت أرض إسرائيل موطنا للشعب اليهودي وستظل دائما كذلك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء وتلفيق.

سكان غزة يعانون الجوع لأن حماس تسرق المساعدات الغذائية.

حماس تنشر الأكاذيب للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.

لن نسمح بتكرار هجمات 7 أكتوبر مهما تعرضنا للضغط.

عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن.

حماس تريد موت مزيد من المدنيين وتشويه سمعة إسرائيل للضغط علينا لإنهاء الحرب قبل تحقيق النصر.

أشكركم لأنكم اعترضتم على الادعاءات الزائفة للمحكمة الجنائية الدولية.

أقول لأصدقائي في الشرق الأوسط إن إيران هي مصدر كل الإرهاب والفوضى وتسعى لفرض الإسلام الراديكالي.

أكاذيب محكمة الجنايات الدولية تحاول تقييد يد إسرائيل ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا.

لا ينبغي إدانة جنود إسرائيل الأبطال بسبب الطريقة التي يديرون بها الحرب في غزة بل يجب الثناء عليهم.

الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي إذا تم تقييد يد إسرائيل.

حينما نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فنحن نقاتل إيران.

إيران تدرك أنها يجب أن تسيطر على الشرق الأوسط أولا من أجل مواجهة الولايات المتحدة.

حربنا هي حربكم وأعداؤنا هم أعداؤكم ونصرنا هو نصر للولايات المتحدة.

نحن لا نحمي أنفسنا فحسب بل الولايات المتحدة أيضا.

النصر يلوح في الأفق وهزيمة حماس ستكون ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني.

إسرائيل ستفعل ما عليها فعله لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية.

من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.

تسريع المساعدات الأمريكية لإسرائيل سيسرع إنهاء الحرب في غزة وتحقيق النصر.

طورنا بشكل مشترك مع الولايات المتحدة أكثر الأسلحة تطورا من أجل حماية أنفسنا.

لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس.

إسرائيل لا تسعى إلى تهجير سكان غزة.

يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل.

يجب أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور لمنع عودة الإرهاب.

أتطلع إلى تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادا لاتفاقات أبراهام.

يجب دعوة كافة الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى تحالفنا.

يمكن لأميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران.

أشكر الرئيس السابق دونالد ترامب على كل ما قام به من أجل إسرائيل.

المصدر : الجزيرة