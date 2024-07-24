سيناتورة تهدد بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسة الخدمة السرية المستقيلة على خلفية محاولة اغتيال ترامب

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هددت عضو الكونغرس الجمهورية مارغوري تايلورغرين بمقاضاة كيمبرلي تشيتل المستقيلة من منصب رئيسة جهاز الخدمة السرية، بعد إقرارها بالفشل في منع محاولة اغتيال ترامب.



وكتبت غرين عبر "X": "استقالتها ليست نهاية أخطاء رئيسة الخدمة السرية السابقة، المسؤولة أمام وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس. لن تتسلل (تهرب) وتستمتع بتقاعدها. سيواجه تشيتل ومايوركاس المساءلة عن أفعالهما، بما في ذلك تحقيقات جنائية محتملة".

Her resignation isn’t the end of this failure for FORMER Secret Service Director Kim Cheatle, who reported to Mayorkas.



She will not get to slither away and enjoy retirement.



Cheatle and Mayorkas will face accountability for actions, including possible criminal… pic.twitter.com/Gr6dwE3q1p — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 23, 2024

وكتبت غرين عبر "X": "استقالتها ليست نهاية أخطاء رئيسة الخدمة السرية السابقة، المسؤولة أمام وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس. لن تتسلل (تهرب) وتستمتع بتقاعدها. سيواجه تشيتل ومايوركاس المساءلة عن أفعالهما، بما في ذلك تحقيقات جنائية محتملة".

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وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت، ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على ترامب، بعد قليل من اعتلائه المنصة، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه، بعدما أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".



وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.



وقتل مطلق النار، توماس ماثيو كروكس 20 عاما، في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن توماس كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.



وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي العضو في الحزب الجمهوري مايك جونسون عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب.



من جهتها قالت وكالة "أسوشييتد برس" أنه "على مدار ثلاثة أيام (أعقبت حادثة الاغتيال)، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تحديد الدافع وراء إطلاق النار على ترامب أثناء التجمع"، مشيرة إلى أنه "لم يكن لديه انتماء سياسي واضح".

