في أحدث استطلاع بعد انسحاب بايدن.. كامالا هاريس تتفوق على ترامب بفارق ضئيل

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فرانس 24 - في استطلاع رأي وطني صدر الثلاثاء، وهو الأول من نوعه منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه، أحرزت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقدماً طفيفاً على دونالد ترامب وأظهرت نتائج استطلاع "رويترز/إبسوس" أن هاريس تفوقت على ترامب بنسبة 44% مقابل 42%.



أُجري الاستطلاع في اليومين اللذين أعقبا إعلانا الرئيس بايدن انسحابه من السباق وتأييده لترشيح نائبته هاريس. هذا التقدم بنقطتين يأتي بعد أن كانت هاريس (59 عاماً) متعادلة مع ترامب في استطلاع الأسبوع السابق بنسبة 44% لكليهما. يُذكر أن ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، هو الآن الأكبر سناً في السباق الرئاسي.





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وجاءت هذه الاستطلاعات في أعقاب المؤتمر الوطني الجمهوري الذي تم خلاله إعلان ترشيح ترامب رسمياً مرشحا الحزب، بينما أعلن بايدن خروجه من السباق.



أداء هاريس في استطلاعات الرأي، والذي حظي بدعم كبير من الناخبين الديمقراطيين، يظهر أنها تمكنت من تخفيف الزخم الذي حصل عليه ترامب بعد مؤتمر الحزب الجمهوري.



ووفقاً لاستطلاع آخر أجرته "بي بي إس نيوز/إن بي آر/ماريست" الاثنين، حصل ترامب على 46% من تأييد الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة مقابل 45% لهاريس، بينما قال 9% من المشاركين إنهم لم يقرروا بعد.



وعند إدراج المرشحين الآخرين من خارج الحزبين، تساوت النسب بين ترامب وهاريس عند 42%. وأوضح استطلاع "بي بي إس نيوز" أن 87% من الأمريكيين يعتقدون أن انسحاب بايدن كان القرار الصائب، وهي وجهة نظر يشاركها أفراد من كلا الحزبين ومن مختلف الأجيال.



أفاد 41% من المشاركين أن قرار بايدن يزيد من فرص الديمقراطيين للفوز في انتخابات نوفمبر المقبلة، مقابل 24% يعتقدون أن القرار يقلل من حظوظ الحزب و34% يرون أنه لن يؤثر على النتائج. تأتي هذه الاستطلاعات بعد محاولة اغتيال فاشلة لترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا يوم 13 يوليو.



فرانس24/ أ ف ب